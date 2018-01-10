К 2020 году все устройства Samsung получат ИИ
В рамках международной технологической выставки CES 2018 глава южнокорейской компании Samsung Ки Нам Ким рассказал, что к 2020 году все устройства, выпускаемые производителем, получат поддержку технологии искусственного интеллекта.
Так менеджер корпорации утверждает, что создание искусственного интеллекта для девайсов бренда будет происходить на базе голосового ассистента Bixby. Таким образом, уже в 2020 году каждое выпускаемое смарт-устройство Samsung будет располагать ИИ, а также опцией поддержки управления посредством голоса.
Стоит отметить, что ранее в Samsung Electronics уже внедрили звукового помощника Bixby в Samsung TV. Теперь пользователь имеет возможность руководить устройством с помощью голоса или смартфона. Сам эксперт считает, что с каждым годом совершенствовать разработки становится сложнее.
Так менеджер корпорации утверждает, что создание искусственного интеллекта для девайсов бренда будет происходить на базе голосового ассистента Bixby. Таким образом, уже в 2020 году каждое выпускаемое смарт-устройство Samsung будет располагать ИИ, а также опцией поддержки управления посредством голоса.
Стоит отметить, что ранее в Samsung Electronics уже внедрили звукового помощника Bixby в Samsung TV. Теперь пользователь имеет возможность руководить устройством с помощью голоса или смартфона. Сам эксперт считает, что с каждым годом совершенствовать разработки становится сложнее.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:10