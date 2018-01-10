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К 2020 году все устройства Samsung получат ИИ
В рамках международной технологической выставки CES 2018 глава южнокорейской компании Samsung Ки Нам Ким рассказал, что к 2020 году все устройства, выпускаемые производителем, получат поддержку технологии искусственного интеллекта.

К 2020 году все устройства Samsung получат ИИ


Так менеджер корпорации утверждает, что создание искусственного интеллекта для девайсов бренда будет происходить на базе голосового ассистента Bixby. Таким образом, уже в 2020 году каждое выпускаемое смарт-устройство Samsung будет располагать ИИ, а также опцией поддержки управления посредством голоса.

Стоит отметить, что ранее в Samsung Electronics уже внедрили звукового помощника Bixby в Samsung TV. Теперь пользователь имеет возможность руководить устройством с помощью голоса или смартфона. Сам эксперт считает, что с каждым годом совершенствовать разработки становится сложнее.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:10
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