К 2020 году все устройства Samsung получат ИИ

Так менеджер корпорации утверждает, что создание искусственного интеллекта для девайсов бренда будет происходить на базе голосового ассистента Bixby. Таким образом, уже в 2020 году каждое выпускаемое смарт-устройство Samsung будет располагать ИИ, а также опцией поддержки управления посредством голоса.Стоит отметить, что ранее в Samsung Electronics уже внедрили звукового помощника Bixby в Samsung TV. Теперь пользователь имеет возможность руководить устройством с помощью голоса или смартфона. Сам эксперт считает, что с каждым годом совершенствовать разработки становится сложнее.