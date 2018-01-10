Алена Водонаева показала платье, которое купила в Мексике за 3 рубля

Водонаева признаётся, что уже много раз собиралась выкинуть платье, которое со временем растянулось и потеряло цвет, но каждый раз её что-то останавливает. Вот и на Бали телезвезда позирует в данном наряде.Тем не менее Алена твёрдо решила, что во время текущего отдыха точно попрощается со старым платьем, только сделает пару прощальных фото. Кстати, муж телезвезды Алексей Косинус считает, что в этом наряде супруга выглядит очень сексуально, поэтому не хочет, чтобы платье оказалось в мусорном баке.Совсем запутавшись, Водонаева обратилась за помощью к подписчикам, которые единогласно проголосовали за то, чтобы мексиканское одеяние оставить в гардеробе, и пусть Алена будет в нём даже не так часто появляться на публике.