Ирина Донцова уже стала заочной участницей "Дома-2"

Жители телестройки, как и зрители, давно уже ждут появления Ирины Донцовой и Татьяны Африкантовой на периметре, но только Купин против такого разворота событий. Молодой человек не сомневается, что он и его вторая половинка могут и сами разобраться со своими проблемами. Майя же так не считает, и уверена, что её маме нужно быть рядом. Впрочем, теперь родительница девушки почти рядом.По слухам, организаторы уже решили, что Ирина Михайловна будет жить на "Острове любви" в Африке со своей дочкой и её женихом, и даже внесли её в список участников. При этом мудрая брюнетка пока не может поделиться с парой дельными советами, так как просто ещё не прилетела на место, но на днях это должно произойти.Прежде Купин обратился к подписчикам, чтобы узнать, хотят ли они видеть Ирину Михайловну на "Доме-2" опять, отметив, что у него такого желания нет. Многие ответили утвердительно, и это не удивительно, так как она всегда была популярной на ТНТ.