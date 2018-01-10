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Спорткар Toyota 2000GT из чистого золота предлагается за 11 000 долларов
В японском городе Нагое на выставке ювелирных изделий Golden World представили золотой спорткар Toyota 2000GT стоимостью 11 000 долларов. В данном случае речь идёт не о настоящем автомобиле, а о миниатюрной фигурке из золота 925 пробы.

Спорткар Toyota 2000GT из чистого золота предлагается за 11 000 долларов


Стоимость настоящего спорткара Toyota 2000GT составляет 700 000 долларов, приобрести такой автомобиль смогут далеко не все желающие. В Японии данную модель можно приобрести в более доступном варианте, однако удовольствия от вождения не удастся получить.

В частности, посетителям выставки Golden World предложено приобрести коллекционную фигурку спорткара Toyota 2000GT, созданную из чистого золота, а колёсные диски и покрышки на автомобиле сделаны из серебра высокого качества. Фигурка автомобиля выполнена в масштабе 1:23, её вес 45 граммов, при этом масса золота составляет 24 каратам.

Отмечается, что по цене коллекционной золотой фигурки спорткара можно приобрести новый автомобиль бюджетного сегмента и в Японии, и в России.
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Добавил: Алина Вчера, 15:20
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