Спорткар Toyota 2000GT из чистого золота предлагается за 11 000 долларов

Стоимость настоящего спорткара Toyota 2000GT составляет 700 000 долларов, приобрести такой автомобиль смогут далеко не все желающие. В Японии данную модель можно приобрести в более доступном варианте, однако удовольствия от вождения не удастся получить.В частности, посетителям выставки Golden World предложено приобрести коллекционную фигурку спорткара Toyota 2000GT, созданную из чистого золота, а колёсные диски и покрышки на автомобиле сделаны из серебра высокого качества. Фигурка автомобиля выполнена в масштабе 1:23, её вес 45 граммов, при этом масса золота составляет 24 каратам.Отмечается, что по цене коллекционной золотой фигурки спорткара можно приобрести новый автомобиль бюджетного сегмента и в Японии, и в России.