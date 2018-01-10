Раскладушка с гнущимся дисплеем от Samsung может появиться уже в декабре этого года

Так источник пишет, что производитель электроники должен начать подготовку первой партии раскладного мобильного устройства в ноябре 2018 года. Таким образом, к указанному сроку новинка должна быть готова. Стоит отметить, что патент на такую технологию компания Samsung Display уже давно получила. На данный момент специалисты подразделения создают софт для девайса.Ожидается, что новое устройство может получить гнущийся дисплей, который будет способен распознавать силу нажатия пальцем или даже искривляться. Подобный концепт был представлен в компании LG Display.