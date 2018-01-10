Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров отметили 11 месяцев отношений в вертолёте

Как теперь известно, телезвёзды отметили свой немалый по меркам реалити-шоу срок с шиком - полетали на вертолёте. Такой подарок по отрадному случаю подарила своей второй половинке Юлия. Проектный атлет, конечно же, остался доволен и во время необычной прогулки несколько раз признался рейтинговой брюнетке в любви. В данный момент зрители, являющиеся почитателями пары, хотят верить, что очень скоро Сергей и Юлия ещё и поженятся.Кстати, связать себя узами брака возлюбленные вполне могли бы на фоне грядущего конкурса "Свадьба на миллион". Проблема только в том, что Кучеров не хочет вести любимую под венец, оставаясь в статусе обычного участника "Дома-2", в связи с чем парень уже поставил организаторам соответствующий ультиматум. Сергей готов участвовать с Юлией в конкурсе, если его тоже сделают ведущим.Прежде Кучеров и Ефременкова чуть не расстались из-за слухов, согласно которым Сергей общался с несколькими девушками сразу.