Уфологи: Власти США скрывают доказательства существования внеземной жизни

Марк Родригер, президент и научный деятель Центра исследований неопознанный летающих объектов Дж. Аллена Хайнека в Чикаго сообщил, что в стране существует секретный план, который скрывает доказательства существования пришельцев и НЛО. Стоит напомнить, что гипотеза о существовании инопланетян, наносящих визит нашей планете при помощи космических кораблей, была обоснована в прошедшем году после поступления информации от секретной программы AATIP.Некоторые уфологи уверены, что эти данные распространили с определенной целью, чтобы дать оценку реакции общественности и постепенно осведомить людей о реальных сообщениях существования пришельцев и НЛО, посещающих Землю.