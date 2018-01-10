АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

Уфологи: Власти США скрывают доказательства существования внеземной жизни
Американские уфологи выступили с заявлением о том, что правительство США имеет секретный план, в соответствии с которым намеренно скрывает правду об НЛО. Информация об этом поступила от западных СМИ.

Уфологи: Власти США скрывают доказательства существования внеземной жизни


Марк Родригер, президент и научный деятель Центра исследований неопознанный летающих объектов Дж. Аллена Хайнека в Чикаго сообщил, что в стране существует секретный план, который скрывает доказательства существования пришельцев и НЛО. Стоит напомнить, что гипотеза о существовании инопланетян, наносящих визит нашей планете при помощи космических кораблей, была обоснована в прошедшем году после поступления информации от секретной программы AATIP.

Некоторые уфологи уверены, что эти данные распространили с определенной целью, чтобы дать оценку реакции общественности и постепенно осведомить людей о реальных сообщениях существования пришельцев и НЛО, посещающих Землю.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи рассказали о важности «разгрузочного»
Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в
Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном»
Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в
Сенат США решил разобраться с проблемой
Обложку «Playboy» впервые украсит
Просмотреть все новости