Автоэксперты: прогревать автомобиль зимой опасно

У многих водителей уже много лет имеется мнение, что зимой нужно прогревать транспортное средство. От данной привычки необходимо отказаться ряду владельцев. Так автомобилям, имеющим инжекторную систему подачи топлива, не требуется прогрев, так как система является основанной на постепенном разогреве силового агрегата, а также всех необходимых систем при медленной езде. Хотя карбюраторные моторы нуждаются в прогреве, инжекторные наоборот могут в данном случае пострадать.По словам автоэкспертов, прогревать данные автомобили можно во время движения при минусовой температуре, не нанося ущерб двигателю. Медленная езда в данном случае лучше, чем прогрев авто за счёт холостых оборотов.