Дарья Лымарь разозлила зрителей и участниц "Дома-2" постом об идеальной фигуре

Сложно сказать, хотела ли Дарья обидеть своих коллег, однако именно это и произошло, ведь те, кого нужно, по её словам, откормить, есть среди жителей телестройки. Впрочем, Лымарь также отметила, что полные женщины тоже не нравятся ей, так как их фигура напоминает "колбасу".Впрочем, Дарья не стала называть идеальной себя, отметив, что есть у неё и целлюлит, и небольшие жировые складки, но данный факт совсем не мешает ей быть влюблённой в себя. Фолловеры, конечно, оценили умение девушки оставаться всегда на позитиве, но попросили не оскорблять других представительниц прекрасной половины.К слову, хоть Дарья и любит себя, но заставить это делать других на "Острове любви" у неё пока не получается. Иосиф Оганесян уже прямо заявил, что не желает строить отношения с ней, чем немного расстроил девушку. Молодые люди даже разобрались после словесной перепалки.