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Физики использовали оксид графена как базу для нового сенсора влажности
Специалистами Манчестерского университета принято решение реализовать возможность разработки совершенно нового и простого в повседневном применении сенсора уровня влажности. Сам процесс создания устройства занял немного времени.

Для успешного целенаправленного использования прибора, взят за основу оксид графена. Обоснованность выбора заключается в его свойствах, связанных с его легкостью, прочностью и высокой гибкостью. Полученный результат показал отличные возможности полученного сенсора, показатели превышали в несколько раз возможности действующих приборов.
Физики использовали оксид графена как базу для нового сенсора влажности


По утверждению ученых, графен использован по причине его уникальных способностей пропускания электрического тока. Именно это свойство дало ему приоритет при выборе базы, при проектировании сенсора влажности. Основное преимущество такого типа устройства, это его автономная работа, причем без необходимости подключения разнообразных внешних источников энергии.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:30
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