Физики использовали оксид графена как базу для нового сенсора влажности

Для успешного целенаправленного использования прибора, взят за основу оксид графена. Обоснованность выбора заключается в его свойствах, связанных с его легкостью, прочностью и высокой гибкостью. Полученный результат показал отличные возможности полученного сенсора, показатели превышали в несколько раз возможности действующих приборов.По утверждению ученых, графен использован по причине его уникальных способностей пропускания электрического тока. Именно это свойство дало ему приоритет при выборе базы, при проектировании сенсора влажности. Основное преимущество такого типа устройства, это его автономная работа, причем без необходимости подключения разнообразных внешних источников энергии.