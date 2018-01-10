В НПО имени Лавочкина создали эскиз солнечной обсерватории «Арка»
Специалисты НПО имени Лавочкина закончили работу над созданием чертежей солнечной обсерватории «Арка». Помимо этого, инженеры сделали эскизы комплекса «Луна-Ресурс-1», который должен будет использоваться в рамках исследования полярных областей Луны
С помощью «Арка» российские астрофизики будут изучать природу коронарного нагрева Солнца, а также причину накопления и высвобождения солнечной энергии наружу. Обсерваторию оснастят двумя телескопами, которые в рентгеновском и ультрафиолетовом спектре будут следить за Солнцем в режиме высокого разрешения. По словам ученых, подобную процедуру с Земли проделать невозможно.
Благодаря данному проекту специалисты собираются получить больше данные о магнитном поле Солнца и его плазме. Также они собираются узнать о солнечных вспышках и коронарной среде звезды.
Главными инструментами обсерватории являются два зеркальных телескопа, диаметр главных зеркал которых составляет 20 и 25 см.
С помощью «Арка» российские астрофизики будут изучать природу коронарного нагрева Солнца, а также причину накопления и высвобождения солнечной энергии наружу. Обсерваторию оснастят двумя телескопами, которые в рентгеновском и ультрафиолетовом спектре будут следить за Солнцем в режиме высокого разрешения. По словам ученых, подобную процедуру с Земли проделать невозможно.
Благодаря данному проекту специалисты собираются получить больше данные о магнитном поле Солнца и его плазме. Также они собираются узнать о солнечных вспышках и коронарной среде звезды.
Главными инструментами обсерватории являются два зеркальных телескопа, диаметр главных зеркал которых составляет 20 и 25 см.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:10