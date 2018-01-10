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Анастасия Костенко поспешила поменять в соцсетях фамилию на Тарасову
Анастасия Костенко, которая вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, взяв его фамилию, оперативно поменяла фамилию и статус в социальных сетях также.

По всей видимости, девушка так ждала этого момента, что ей не терпелось предстать перед интернет-аудиторией уже как Анастасия Тарасова.

Анастасия Костенко поспешила поменять в соцсетях фамилию на Тарасову

Вчера на своей странице в Instagram Костенко опубликовала фотографию, сделанную в ЗАГСе. На ней Анастасия позирует вместе со своим теперь уже супругом Тарасовым. Кроме того, на снимке видны другие люди, которые пришли поддержать молодых.

Среди интернет-пользователей говорят, что беременность 23-летней модели из Ростовской области заставила молодых людей соединиться законным союзом. Когда парочка отдыхала на Мальдивах, подписчики не раз отмечали, что Анастасия, показывавшаяся в купальнике, стала выглядеть полнее, округлился и сам живот в частности.

Напомним, Дмитрий Тарасов начал встречаться с Анастасией Костенко сразу же после развода с телеведущей Ольгой Бузовой. Одна из самых красивых и популярных пар российского шоу-бизнеса распалась в декабре 2016 года.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:19
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