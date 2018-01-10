АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018

В США индейцы подали в суд на фармкомпании, выпускающие лекарственные препараты с опием
В штате Южная Дакота, США, индейцы обратились с иском в федеральный суд на фармкомпании, выпускающие лекарственные препараты с содержанием опия.

В США индейцы подали в суд на фармкомпании, выпускающие лекарственные препараты с опием


Три индейских племени сиу обвиняют фармацевтические компании в том, что последние скрывали или же недооценивали опасность привыкания к лекарственным препаратам, в состав которых входит опий. В свою очередь представители племен выдвинули свое требование к производителю - создать компенсационный актив для оплаты лечения пострадавших от медикаментозной зависимости. Об этом сообщает Associated Press.

Глава США Дональд Трамп в прошедшем году подписал указ о создании комиссии по борьбе с опиоидным кризисом. Лекарственные препараты, содержащие опий имеют анальгетические и седативные свойства, широко применяются в медицине, как обезболивающие средства, однако очень быстро вызывают привыкание.

По мнению специалистов, если затянуть с принятием срочных мер, то в ближайшие 10 лет в США могут умереть от передозировки опиоидными препаратами 500 тысяч человек.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи рассказали о важности «разгрузочного»
Поклонники Натальи Ионовой-Чистяковой пришли в
Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном»
Стивен Хокинг заявил, что Земля превратится в
Сенат США решил разобраться с проблемой
Обложку «Playboy» впервые украсит
Просмотреть все новости