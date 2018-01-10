В США индейцы подали в суд на фармкомпании, выпускающие лекарственные препараты с опием
В штате Южная Дакота, США, индейцы обратились с иском в федеральный суд на фармкомпании, выпускающие лекарственные препараты с содержанием опия.
Три индейских племени сиу обвиняют фармацевтические компании в том, что последние скрывали или же недооценивали опасность привыкания к лекарственным препаратам, в состав которых входит опий. В свою очередь представители племен выдвинули свое требование к производителю - создать компенсационный актив для оплаты лечения пострадавших от медикаментозной зависимости. Об этом сообщает Associated Press.
Глава США Дональд Трамп в прошедшем году подписал указ о создании комиссии по борьбе с опиоидным кризисом. Лекарственные препараты, содержащие опий имеют анальгетические и седативные свойства, широко применяются в медицине, как обезболивающие средства, однако очень быстро вызывают привыкание.
По мнению специалистов, если затянуть с принятием срочных мер, то в ближайшие 10 лет в США могут умереть от передозировки опиоидными препаратами 500 тысяч человек.
Три индейских племени сиу обвиняют фармацевтические компании в том, что последние скрывали или же недооценивали опасность привыкания к лекарственным препаратам, в состав которых входит опий. В свою очередь представители племен выдвинули свое требование к производителю - создать компенсационный актив для оплаты лечения пострадавших от медикаментозной зависимости. Об этом сообщает Associated Press.
Глава США Дональд Трамп в прошедшем году подписал указ о создании комиссии по борьбе с опиоидным кризисом. Лекарственные препараты, содержащие опий имеют анальгетические и седативные свойства, широко применяются в медицине, как обезболивающие средства, однако очень быстро вызывают привыкание.
По мнению специалистов, если затянуть с принятием срочных мер, то в ближайшие 10 лет в США могут умереть от передозировки опиоидными препаратами 500 тысяч человек.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:00