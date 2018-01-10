В ночь со вторника на среду, 10 января, в Карибском море произошло мощное землетрясение с зафиксированной магнитудой 7,6 балла. Незадолго перед ним трясло морское дно и в других местах Карибского бассейна.Эпицентр подводного землетрясения оказался на глубине 10 километров и на расстоянии 202 километров от побережья Гондураса. Геологические толчки дали о себе знать и в южном регионе Мексики.Сообщения о разрушениях или пострадавших пока, к счастью, отсутствуют. Однако сохраняется опасность прихода цунами, о чем власти Гондураса предупредили своих граждан и мобилизовали соответствующие службы.Кроме этого – с наивысшей магнитудой землетрясения – днем раньше, 9 января, Геологическая служба США зафиксировала толчки силой 4,6 балла вблизи Командорских островов, и буквально в полночь с 9 на 10 января – был определен очаг землетрясения магнитудой 5,1 балла в 270 км от острова Санта-Крус. Толчки почувствовали и жители Эквадора.