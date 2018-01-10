Дмитрий Медведев утвердил правила перечисления банками субсидий на ипотеку гражданам с детьми

Дмитрий Медведев, премьер-министр правительства России утвердил постановление, устанавливающее правила предоставления банками денежных субсидий на получение ипотечных кредитов россиянам с маленькими детьми. Кредиты будут предоставляться из федбюджета кредитным организациям и АО, выбранное правительством. Это будет происходить, по информации, опубликованной на сайте правительства:" На возмещение недополученных доходов" с начала текущего года, на протяжении 5 лет, для покупки жилья. Как отмечают высшие должностные лица, на это выделено 600 млрд рублей.Ипотеку могут получить семьи, в которых, в указанный период времени родится 2 или 3 ребенок с российским гражданством. Ранее, в конце 2017 года, Кабмин принял целую серию постановлений, предоставляющих семьям с детьми льготы на получение ипотеки. Это сделано из-за существенного спада рождаемости в 90-х годах, отмечают специалисты. И теперь Россия находится в демографической воронке, когда существенно уменьшилось количество граждан трудоспособного возраста.