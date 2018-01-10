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Канье Уэст выполнил желание своей умирающей поклонницы
Юная фанатка Канье Уэста, умирающая от онкологического заболевания, очень хотела услышать его песню. Рэпер исполнил для нее I Love Kanye.
Канье Уэст выполнил желание своей умирающей поклонницы


Американский рэп-исполнитель Канье Уэст совершил еще одно доброе дело. Теперь – для своей умирающей от онкологии поклонницы. Родные девочки смогли пообщаться с кумиром дочери и уговорили его поговорить с умирающим ребенком. Уэст согласился и связался с девочкой через FaceTime. Он долго с ней разговаривал, а потом исполнил песню только для нее. Свой поступок он не собирался афишировать, но поклонница по имени Дебби опубликовала об этом пост в своем Twitter.

Ранее рэпер высказал свое намерение стать президентом США и наметил это событие на 2020 год. Однако после встречи с Дональдом Трампом в 2016 году, он отодвинул свое большое намерение на 4 года вперед.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:59
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