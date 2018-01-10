Наталья Подольская после праздников работает над формой

Тренировку под слоганом «Изыди оливье» опубликовала с своем Instagram певица Подольская. Наталья признается, что за все новогодние застолья у нее набралась парочка лишних килограмм, которые она яростно изгоняет в спортзале.Не так давно певица в беседе с журналистами рассказала, что нередко использует экстренные методы похудения, чтобы быстро привести себя в порядок. Если в силу съемок или гастролей необходимо сбросить немного лишнего веса, она день-два проводит на жесткой разгрузке, когда пьет только лишь воду. Либо же, если позволяет время, не ужинает после семи вечера. Часто такие способы Наталью выручают.Также Наталья рассказала, что, придя в спортзал через два года перерыва, она испробовала новую систему Fit`n`Go: тренируется в спецкостюме, который весит 2,5 кг и к нему подключаются электроды.