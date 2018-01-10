Ученые: Охлаждающий эффект облаков влияет на изменение климата больше, чем считалось ранее
Исследователи из Принстонского университета обнаружили, что используемые климатологические модели для прогнозирования будущих условий на нашей планете недооценивают эффект охлаждения, который облака оказывают на ежедневную и даже ежечасную основу, особенно на суше.
Исследователи сообщают, что модели, как правило, влияют на слишком большую часть солнечного дневного тепла, что приводит к более теплым, более сухим условиям, чем это могло бы произойти. Ученые Университета Принстона обнаружили, что неточности в учете суточного или дневного облачного цикла не свидетельствуют о недействительности климатических прогнозов, но они значительно увеличивают погрешность, чтобы понять, как изменение климата повлияет на нас.
«Эти ошибки могут просачиваться в другие изменения, такие как проектирование меньших и слабых штормов. Мы надеемся, что наши результаты будут полезны для улучшения моделирования облаков, что улучшит калибровку климатических моделей и сделает результаты намного более надежными». – рассказал профессор гражданской и экологической инженерии и Института окружающей среды Принстона Амилькер Порпорато.
Исследователи планируют исследовать влияние различных типов облаков на прогнозы климатической модели, а также то, как облачные циклы влияют на изменение температуры Земли в годовом исчислении, особенно в отношении экстремальных осадков.
Цикл облаков может указывать на недостатки в характеристике поверхностного нагрева и атмосферного водяного пара, которые оба необходимы для образования облаков, сказал он. Оба фактора также определяют, как самая низкая часть атмосферы Земли, известная как пограничный слой атмосферы, взаимодействует с поверхностью планеты.
Исследователи сообщают, что модели, как правило, влияют на слишком большую часть солнечного дневного тепла, что приводит к более теплым, более сухим условиям, чем это могло бы произойти. Ученые Университета Принстона обнаружили, что неточности в учете суточного или дневного облачного цикла не свидетельствуют о недействительности климатических прогнозов, но они значительно увеличивают погрешность, чтобы понять, как изменение климата повлияет на нас.
«Эти ошибки могут просачиваться в другие изменения, такие как проектирование меньших и слабых штормов. Мы надеемся, что наши результаты будут полезны для улучшения моделирования облаков, что улучшит калибровку климатических моделей и сделает результаты намного более надежными». – рассказал профессор гражданской и экологической инженерии и Института окружающей среды Принстона Амилькер Порпорато.
Исследователи планируют исследовать влияние различных типов облаков на прогнозы климатической модели, а также то, как облачные циклы влияют на изменение температуры Земли в годовом исчислении, особенно в отношении экстремальных осадков.
Цикл облаков может указывать на недостатки в характеристике поверхностного нагрева и атмосферного водяного пара, которые оба необходимы для образования облаков, сказал он. Оба фактора также определяют, как самая низкая часть атмосферы Земли, известная как пограничный слой атмосферы, взаимодействует с поверхностью планеты.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:21