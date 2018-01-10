Ученые: Охлаждающий эффект облаков влияет на изменение климата больше, чем считалось ранее

Исследователи сообщают, что модели, как правило, влияют на слишком большую часть солнечного дневного тепла, что приводит к более теплым, более сухим условиям, чем это могло бы произойти. Ученые Университета Принстона обнаружили, что неточности в учете суточного или дневного облачного цикла не свидетельствуют о недействительности климатических прогнозов, но они значительно увеличивают погрешность, чтобы понять, как изменение климата повлияет на нас.«Эти ошибки могут просачиваться в другие изменения, такие как проектирование меньших и слабых штормов. Мы надеемся, что наши результаты будут полезны для улучшения моделирования облаков, что улучшит калибровку климатических моделей и сделает результаты намного более надежными». – рассказал профессор гражданской и экологической инженерии и Института окружающей среды Принстона Амилькер Порпорато.Исследователи планируют исследовать влияние различных типов облаков на прогнозы климатической модели, а также то, как облачные циклы влияют на изменение температуры Земли в годовом исчислении, особенно в отношении экстремальных осадков.Цикл облаков может указывать на недостатки в характеристике поверхностного нагрева и атмосферного водяного пара, которые оба необходимы для образования облаков, сказал он. Оба фактора также определяют, как самая низкая часть атмосферы Земли, известная как пограничный слой атмосферы, взаимодействует с поверхностью планеты.