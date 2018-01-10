Минобороны планирует отказаться от применения ОС Windows

Министерство обороны России серьезно намерено принять решение об отказе от применения в работе разработки, представленные американским программным обеспечением и, в частности, операционной системой - Windows. Сообщения по данному поводу поступают от самого Министерства обороны Российской Федерации.Как информирует оборонное ведомство, на окончательное принятие решения по отказу от операционной системы Windows, повлияло признание ее небезопасных уязвимостей. В планах минобороны, переход на платформу Российского проекта - Astra Linux Special Edition.Как дополнение к сказанному, небезопасными признаны так же платформы Android, а так же особо отмечается уязвимость iOS. Учитывая данные обстоятельства, на отечественное ПО переведут рабочие места, где используют различные модели планшетов и смартфонов. Относительно программного обеспечения от Apple, существует вероятность полного отказа от его использования. О конкретных сроках внедрения отечественного софта не сообщается.