Создатели сериала «Твин Пикс» думают над четвертой частью фильма

Руководители Showtime публично высказались о плодотворном сотрудничестве с Дэвидом Линчем и заявили, что очень заинтересованы в продолжении и создании 4-й части «Твин-Пикса». По их словам, они постоянно обсуждают с режиссером «Твин-Пикса» тот стабильный интерес зрителя, который был 25 лет назад и остался сейчас. Переговоры с режиссером уже ведутся и двери Showtime всегда открыты и для режиссера Линча и для сценариста Марка Фроста.К слову, 1 и 2 сезоны популярнейшего мистического «Твин-Пикса» о загадочном убийстве школьницы Лоры Палмер вышли на экраны в 1990-1991 годах. И только спустя 25 лет последовало продолжение.