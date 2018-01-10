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Создатели сериала «Твин Пикс» думают над четвертой частью фильма
Руководство телеканала Showtime всерьез озадачено съемками четвертой части популярного сериала «Твин Пикс».
Создатели сериала «Твин Пикс» думают над четвертой частью фильма


Руководители Showtime публично высказались о плодотворном сотрудничестве с Дэвидом Линчем и заявили, что очень заинтересованы в продолжении и создании 4-й части «Твин-Пикса». По их словам, они постоянно обсуждают с режиссером «Твин-Пикса» тот стабильный интерес зрителя, который был 25 лет назад и остался сейчас. Переговоры с режиссером уже ведутся и двери Showtime всегда открыты и для режиссера Линча и для сценариста Марка Фроста.

К слову, 1 и 2 сезоны популярнейшего мистического «Твин-Пикса» о загадочном убийстве школьницы Лоры Палмер вышли на экраны в 1990-1991 годах. И только спустя 25 лет последовало продолжение.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:35
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