Изменение климата приводит к краху в морских пищевых сетях, тревожатся ученые

Ученые университета Аделаиды продемонстрировали, как изменение климата может привести к краху морских «пищевых сетей». Ученые Иван Нагелькеркен и Дэмиен Фордхам из Института окружающей среды Университета, доказали, что повышенные температуры снижают жизненный поток энергии у основных производителей продуктов питания на (например, водоросли), промежуточным потребителям (травоядным), хищникам на вершине морских пищевых сетей.Такие нарушения передачи энергии могут потенциально привести к снижению доступности пищи для хищников, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям для многих морских видов в этих пищевых сетях.«Здоровые пищевые сети важны для поддержания видового разнообразия и обеспечивают источник дохода и продовольствия для миллионов людей во всем мире. Поэтому важно понять, как изменение климата в ближайшем будущем изменит морские пищевые сети», - сообщил Дэмиен Фордхам.Понимание того, как экосистемы функционируют под воздействием глобального потепления, является проблемой в экологических исследованиях. Большинство исследований по потеплению океана связаны с упрощенными краткосрочными экспериментами, основанными только на одном или нескольких видах.«Если мы хотим адекватно прогнозировать воздействие изменения климата на продуктовые сети океана и производительность рыболовства, нам нужны более сложные и реалистичные подходы, которые обеспечивают более надежные данные для сложных моделей пищевых продуктов», - сказал руководитель проекта профессор Нагелькеркен.Морские экосистемы уже испытывают серьезные последствия глобального потепления, что делает его жизненно важным для лучшего понимания того, как эти результаты могут быть экстраполированы на экосистемы во всем мире.