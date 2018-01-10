NASA опубликовало фото с замерзшими от аномального мороза реками США

Национальное космическое агентство США (NASA) обнародовало фотографические данные оледенения рек и заливов на территориях востока и северо-востока страны.Муссон чрезвычайно холодного воздуха заставил замерзнуть даже те участки рек, которые обычно не покрываются льдом в зимний период. Снимки были сделаны со спутника, находящегося на Земной орбите, и запечатлели заливы Делавер и Чесапик с впадающими в них реками; залив Албемарл в Северной Каролине (где, кстати, были обнаружены вмерзшие в лед аллигаторы); заливы Нантакет, Баззардс в штатах Род-Айленд и Массачусетс.Спутник NASA выполняет исследовательские задачи по выяснению связей атмосферы Земли и выпадения твердых осадков на океанических побережьях, а также насколько человеческая деятельность влияет на эти процессы