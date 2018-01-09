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Ученые предполагают две основные миграции в Скандинавию после ледникового периода
В новом исследовании международная исследовательская группа предлагает, чтобы Скандинавия была заселена двумя основными миграциями после последнего ледникового максимума: начальная миграция групп с юга (современная Дания и Германия) и дополнительная миграция с северо- востока, следуя по лишенному льда побережью Атлантического океана.

Ученые предполагают две основные миграции в Скандинавию после ледникового периода


После последнего ледникового периода более 10 000 лет назад Скандинавия была одной из последних частей Европы, свободной от льда и, следовательно, пригодной для жизни. В новом исследовании группа междисциплинарных ученых собрала археологические и генетические данные человеческих останков семи особей с норвежского Атлантического побережья и балтийских островов Готланд и Стора Карлсо. Остатки были датированы более чем 8 000 лет и принадлежали к части каменного века, называемой мезолитом. ДНК была извлечена из костей и зубов для секвенирования генома. Затем команда сравнила геномные данные с генетической вариацией мезолитных охотничьих собратьев из других частей Европы.

«Мы были удивлены, увидев, что мезолитические охотники-собиратели с норвежского западного побережья были генетически более похожими на современную популяцию с востока Балтийского моря, в то время как охотники-собиратели из сегодняшней Швеции генетически более похожи на других охотников-собирателей из центральной и Западной Европы », - говорит популяционный генетик Торстен Гюнтер из Уппсальского университета, один из ведущих авторов исследования.

Это противоречие между генетикой и географией можно объяснить двумя основными миграциями в Скандинавию после последнего ледникового максимума: первоначальной миграцией групп с юга - современной Данией и Германией - и дополнительной миграцией с северо-востока, свободном атлантическом побережье, уверены исследователи.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:23
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