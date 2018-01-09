Ученые предполагают две основные миграции в Скандинавию после ледникового периода

«Мы были удивлены, увидев, что мезолитические охотники-собиратели с норвежского западного побережья были генетически более похожими на современную популяцию с востока Балтийского моря, в то время как охотники-собиратели из сегодняшней Швеции генетически более похожи на других охотников-собирателей из центральной и Западной Европы », - говорит популяционный генетик Торстен Гюнтер из Уппсальского университета, один из ведущих авторов исследования.



После последнего ледникового периода более 10 000 лет назад Скандинавия была одной из последних частей Европы, свободной от льда и, следовательно, пригодной для жизни. В новом исследовании группа междисциплинарных ученых собрала археологические и генетические данные человеческих останков семи особей с норвежского Атлантического побережья и балтийских островов Готланд и Стора Карлсо. Остатки были датированы более чем 8 000 лет и принадлежали к части каменного века, называемой мезолитом. ДНК была извлечена из костей и зубов для секвенирования генома. Затем команда сравнила геномные данные с генетической вариацией мезолитных охотничьих собратьев из других частей Европы.Это противоречие между генетикой и географией можно объяснить двумя основными миграциями в Скандинавию после последнего ледникового максимума: первоначальной миграцией групп с юга - современной Данией и Германией - и дополнительной миграцией с северо-востока, свободном атлантическом побережье, уверены исследователи.