Руководитель банка JP Morgan жалеет, что называл биткоин мошенничеством

Свое разочарование в криптовалюте руководитель JP Morgan Chase высказал еще в сентябре 2017 года, до падения курса криптовалюты на 35%-40%. Кроме того, заявил, что это мошенничество. После этого, на протяжении за 3 месяцев в медиа синхронно появилось множество сообщений о "ненадежности" электронной валюты.Затем, по свидетельству специалистов coinmarket.com - произошел прогнозируемый обвал, когда выиграли инвестфонды, согласованно "скинувших" большие объемы биткоинов. Однако даже после этого, за год bitcoin сохранил свою привлекательность - когда в начале 2019 года сохранил курс в 14 тыс., т.е. с января 2017 он вырос на 140%. Теперь, после смены кодов добычи, сокративших время воспроизводства - привлекательность такого заработка еще более увеличилась.