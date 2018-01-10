Arianespace совершит 14 частных ракетных запусков в 2018 году
Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что в планах предприятия совершить 14 запусков ракет в этом году.
Ожидается, что предприятие удачно справится с поставленной задачей, поскольку в прошлом году компания осуществила немало удачных миссий и выполнила все условия контрактов с различными заказчиками. Так в общей сложности в 2017 году Arianespace подняла в воздух 11 ракет-носителей. Из них 6 Ariane-5, две ракеты «Союз» и три комплекса «Vega».
Что касается космических аппаратов, то в прошлом году компания запустила 20 спутников. Такой отметки удалось достичь благодаря тому, что под обтекателем ракеты чаще всего размещали по два устройства. Таким образом, в Arianespace смогли вывести большое число спутников при меньшем количестве запусков.
Сейчас Arianespace имеет в наличии 58 договоров, в рамках которых предприятие получит около 5 миллиардов евро.
Ожидается, что предприятие удачно справится с поставленной задачей, поскольку в прошлом году компания осуществила немало удачных миссий и выполнила все условия контрактов с различными заказчиками. Так в общей сложности в 2017 году Arianespace подняла в воздух 11 ракет-носителей. Из них 6 Ariane-5, две ракеты «Союз» и три комплекса «Vega».
Что касается космических аппаратов, то в прошлом году компания запустила 20 спутников. Такой отметки удалось достичь благодаря тому, что под обтекателем ракеты чаще всего размещали по два устройства. Таким образом, в Arianespace смогли вывести большое число спутников при меньшем количестве запусков.
Сейчас Arianespace имеет в наличии 58 договоров, в рамках которых предприятие получит около 5 миллиардов евро.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10