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Arianespace совершит 14 частных ракетных запусков в 2018 году
Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что в планах предприятия совершить 14 запусков ракет в этом году.

Arianespace совершит 14 частных ракетных запусков в 2018 году


Ожидается, что предприятие удачно справится с поставленной задачей, поскольку в прошлом году компания осуществила немало удачных миссий и выполнила все условия контрактов с различными заказчиками. Так в общей сложности в 2017 году Arianespace подняла в воздух 11 ракет-носителей. Из них 6 Ariane-5, две ракеты «Союз» и три комплекса «Vega».

Что касается космических аппаратов, то в прошлом году компания запустила 20 спутников. Такой отметки удалось достичь благодаря тому, что под обтекателем ракеты чаще всего размещали по два устройства. Таким образом, в Arianespace смогли вывести большое число спутников при меньшем количестве запусков.

Сейчас Arianespace имеет в наличии 58 договоров, в рамках которых предприятие получит около 5 миллиардов евро.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
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