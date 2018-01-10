Arianespace совершит 14 частных ракетных запусков в 2018 году

Ожидается, что предприятие удачно справится с поставленной задачей, поскольку в прошлом году компания осуществила немало удачных миссий и выполнила все условия контрактов с различными заказчиками. Так в общей сложности в 2017 году Arianespace подняла в воздух 11 ракет-носителей. Из них 6 Ariane-5, две ракеты «Союз» и три комплекса «Vega».Что касается космических аппаратов, то в прошлом году компания запустила 20 спутников. Такой отметки удалось достичь благодаря тому, что под обтекателем ракеты чаще всего размещали по два устройства. Таким образом, в Arianespace смогли вывести большое число спутников при меньшем количестве запусков.Сейчас Arianespace имеет в наличии 58 договоров, в рамках которых предприятие получит около 5 миллиардов евро.