В РКК «Энергия» предложили заряжать лунные модули с помощью лазера

По данным специалистов, аппарат сможет передавать до 900 Вт*ч с расстояния от 100 до 300 км. При этом за день планируется до двенадцати 5-минутных операций. Сообщается, что вес орбитальной энергетической установки позволит установить ее на один из российских лунных сегментов, поскольку вес системы не превысит 270 кг.Так как российские эксперты уверены в целесообразности изучения полярных широт Луны с помощью посадочных станций и роверов, то такой новый проект можно считать удачным решением.Первый запуск аппарата в рамках российской лунной миссии осуществится в следующем году. Затем последующие пуски модулей пройдут в 2021-м и 2022-м годах. В 2024-м «Роскосмос» отправит на Луну станцию «Луна-29».