К 2021 году ООН запустит первый беспилотный космический корабль

Данную информацию предоставил один из руководителей объединения Симонетта ди Пиппо, которая занимается в ООН вопросами изучения космоса. Так женщина рассказала, что аппарат будет внешне напоминать Shuttle. Корабль Dream Chaser должен будет подняться на высоту 300 километров над уровнем моря, а через 14 дней 9-метровый космический аппарат самостоятельно вернется на Землю.Главной целью создания этого корабля является исследование космического пространства. Так ООН будет предоставлять аппарат развивающимся странам, которые на данном этапе своего развития не имеют возможности развивать у себя строительство ракетно-космической техники. Деньги ООН будет брать у спонсоров и стран, которые присоединяться к проекту.