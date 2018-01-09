Биоинженеры научились выращивать мышечную ткань из человеческих стволовых клеток

Плюрипотентные стволовые клетки человека, такие клетки человеческого организма, которые способны образовать множество других, но не организм вцелом.Известно, что для своей работы биоинженеры взяли образец стволовых клеток, которые получили из немышечных тканей, и перепрограммировали их для того, чтобы они приобрели свое первозданное состояние. После чего в него внедрили молекулу белка Pax7, сигнализирующую клеткам о том, что необходимо превратиться в мышечную ткань.После процесса разрастания ткани (пролиферации) клетки практически приобрели идентичное клеткам обычной мышцы взрослого человека состояние.Ранее исследователи уже работали над подобными экспериментами, однако получить функциональные скелетные мышцы им не удавалось.Биоинженеры Университета Дьюка стали первыми, кто достиг успеха в этой области.