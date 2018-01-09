АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Биоинженеры научились выращивать мышечную ткань из человеческих стволовых клеток
Ученые из Университета Дьюка добились определенных успехов в области биоинженерии. В частности, им удалось вырастить мышечную ткань из человеческих стволовых клеток. Доклад об этом разместили в научном журнале Nature Communications.

Биоинженеры научились выращивать мышечную ткань из человеческих стволовых клеток


Плюрипотентные стволовые клетки человека, такие клетки человеческого организма, которые способны образовать множество других, но не организм вцелом.

Известно, что для своей работы биоинженеры взяли образец стволовых клеток, которые получили из немышечных тканей, и перепрограммировали их для того, чтобы они приобрели свое первозданное состояние. После чего в него внедрили молекулу белка Pax7, сигнализирующую клеткам о том, что необходимо превратиться в мышечную ткань.

После процесса разрастания ткани (пролиферации) клетки практически приобрели идентичное клеткам обычной мышцы взрослого человека состояние.

Ранее исследователи уже работали над подобными экспериментами, однако получить функциональные скелетные мышцы им не удавалось.

Биоинженеры Университета Дьюка стали первыми, кто достиг успеха в этой области.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:46
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости