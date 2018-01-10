Институт ядерной физики Новосибирска доставит в Индию ускорители

Покупка первого ускорителя от новосибирских ученых, была проведена Siechem в 2005 году. В дальнейшем, индийскими партнерами решено продолжить сотрудничество и приобрести дополнительно четыре установки. Их отравят двумя отдельными партиями в 2018 году, первая апрель месяц, а вторая в течение ноября. До 2020 года руководством Siechem планируется приобретение еще шести подобных установок.Ученые поясняют, что благодаря облученному кабелю, улучшается прочность и термостойкость ускоренных электронов, проникающих вглубь вещества. Соответственно, облученный кабель может пропустить ток в 2 или 3 раза больше. Это значительно экономит материал изготовления провода, а также придает продукции наилучшие потребительские свойства.