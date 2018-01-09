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Башаров решил взять опеку над двумя маленькими беженцами
Популярный актер Марат Башаров, который очень часто замешан в скандалах в этот раз осмелился на достойный поступок и решил стать опекуном двух малолетних беженцев из Ливана у которых нет родителей.

Башаров решил взять опеку над двумя маленькими беженцами


Российский актёр театра и кино, телеведущий Марат Башаров хочет оформить официальную опеку над девочкой семи лет и мальчиком которому только пять лет, а родом они из Ливана. Над всеми этими вопросами работают его адвокаты, и приблизительно к концу января Марат станет законным опекуном этих деток. Смысл опекунства состоит в том, что Башаров собирается финансово содержать малышей. Ежемесячно телеведущий планирует покупать требуемые для комфортного проживания вещи в пристанище для беженцев.

Актер заявил, что ему чрезвычайно неприятно слышать то, что многие дети живут без крыши над головой, спят в палатках, им нечего есть, над их головами нет мирного неба и спокойного сна. Невзирая на то, что у актера уже имеется двое детей - девочка Амели и мальчик Марсель – ведущий заверяет, что по возможности хотел бы взять малышей на неопределенный срок к себе пока они не обретут подходящую семью. А также пообещал приложить все свои силы, чтобы их жизнь стала чуточку лучше и у них появилась вера в завтрашний день.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:46
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