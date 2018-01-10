В Риме побит температурный рекорд сорокалетней давности

В столице Италии Риме и административном центре Сицилии Палермо зафиксированы предельно высокие температуры за последние сорок лет.В понедельник воздух в Риме прогрелся до 19,6 градуса по Цельсию, а в расположенном южнее столицы на более, чем 400 километров Палермо – до 24,1 градуса. Последние рекордные показатели прогревания январского воздуха в Риме были зафиксированы в 2013 году (19 градусов ртутного столба).Как видим, температура воздуха под двадцать градусов – не очень характерна даже для привычно мягкой зимы южной части Италии. Местные метеорологи объясняют температурный скачок влиянием сирокко. Это – южный ветер, приносящий на Аппенинский полуостров воздушные массы, прогретые над африканскими пустынями (кстати, центральная Сахара в тот день отличилась другой аномалией: на ее песчаные просторы выпал снег).Уже во вторник в Риме пошел дождь, остудив воздух до +13° С, чем и возвратил температуру до ее привычных показателей этого времени года.