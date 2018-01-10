В Германии готово шесть сегментов зеркала самого большого телескопа
Инженеры из Германии подготовили шесть сегментов зеркала, которые будут применять для работы самого большого телескопа в мире E-ELT (European Extremely Large Telescope). Диаметр зеркала достигнет отметки в 39 метров.
Разработкой зеркал занимаются специалисты из Майнца. Сообщается, что по аналогу этих шести зеркал будет выполнено 900 других подобных частей. Таким образом, завод SCHOTT совместно с французской компанией Safran Reosc выполнит необходимое количество зеркальных деталей за три года.
Огромный телескоп E-ELT будет установлен в горах Чили. Его ученые станут применять для изучения далеких экзопланет, звездных систем и отдельных светил, а также отдаленных уголков нашей Вселенной. Помимо этого астрономы будут направлять зеркало E-ELT в небо для поиска потенциально обитаемых и пригодных для жизни планет.
Цена такого удовольствия превышает отметку в один миллиард долларов.
Разработкой зеркал занимаются специалисты из Майнца. Сообщается, что по аналогу этих шести зеркал будет выполнено 900 других подобных частей. Таким образом, завод SCHOTT совместно с французской компанией Safran Reosc выполнит необходимое количество зеркальных деталей за три года.
Огромный телескоп E-ELT будет установлен в горах Чили. Его ученые станут применять для изучения далеких экзопланет, звездных систем и отдельных светил, а также отдаленных уголков нашей Вселенной. Помимо этого астрономы будут направлять зеркало E-ELT в небо для поиска потенциально обитаемых и пригодных для жизни планет.
Цена такого удовольствия превышает отметку в один миллиард долларов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15