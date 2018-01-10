В Германии готово шесть сегментов зеркала самого большого телескопа

Разработкой зеркал занимаются специалисты из Майнца. Сообщается, что по аналогу этих шести зеркал будет выполнено 900 других подобных частей. Таким образом, завод SCHOTT совместно с французской компанией Safran Reosc выполнит необходимое количество зеркальных деталей за три года.Огромный телескоп E-ELT будет установлен в горах Чили. Его ученые станут применять для изучения далеких экзопланет, звездных систем и отдельных светил, а также отдаленных уголков нашей Вселенной. Помимо этого астрономы будут направлять зеркало E-ELT в небо для поиска потенциально обитаемых и пригодных для жизни планет.Цена такого удовольствия превышает отметку в один миллиард долларов.