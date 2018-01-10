Российская ракета «Ангара» станет многоразовой

Отмечается, что на данном этапе развития нового проекта специалисты должны представить четкий план работ и вид ракеты представителям Военно-промышленной комиссии, которая примет решение о предоставлении финансирования. В разработке многоразовой ступени ракеты «Ангара» принимают участие также эксперты из «Роскосмос» и ОКБ имени Мясищева.Обновленная ракета получит такие элементы как складные крылья. Так инженеры собираются посадить ступень на аэродром по принципу земного летательного аппарата. Вся техническая часть проекта, а также вид ракеты должны представить уже в этом году.Это уже третья попытка российских ракетно-космических предприятий разработать многоразовый ракетно-космический комплекс.