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Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Шурыгиной, выходит на свободу
Сергей Семенов, который осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, больше года пребывает в колонии общего режима и скоро выйдет на свободу. О досрочном освобождении молодого человека сообщила его сестра Екатерина.

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Шурыгиной, выходит на свободу

История о Диане Шурыгиной стала самой обсуждаемой в прошедшем году. Первого апреля 2016 года в доме Сергея Семенова проходила вечеринка, организованная в честь дня его рождения. На данном мероприятии виновник торжества изнасиловал Шурыгину. В итоге Диана стала несколько раз героиней шоу «Пусть говорят», и после этого парень был осужден.

После окончания истории Шурыгина вышла замуж. А вот Семенов скоро будет условно-досрочно освобожден. Екатерина в Сетях поведала о скором освобождении своего брата. Сестра осужденного поблагодарила всех, кто поддерживал их семью. Она выразила надежду, что молодому человеку будут помогать и после освобождения, потому что Сергею предстоит еще немало пройти.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:24
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