Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Шурыгиной, выходит на свободу

История о Диане Шурыгиной стала самой обсуждаемой в прошедшем году. Первого апреля 2016 года в доме Сергея Семенова проходила вечеринка, организованная в честь дня его рождения. На данном мероприятии виновник торжества изнасиловал Шурыгину. В итоге Диана стала несколько раз героиней шоу «Пусть говорят», и после этого парень был осужден.После окончания истории Шурыгина вышла замуж. А вот Семенов скоро будет условно-досрочно освобожден. Екатерина в Сетях поведала о скором освобождении своего брата. Сестра осужденного поблагодарила всех, кто поддерживал их семью. Она выразила надежду, что молодому человеку будут помогать и после освобождения, потому что Сергею предстоит еще немало пройти.