Джеймс Белуши поведал о работе с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем

Белуши в программе Larry King Now рассказал, что Вуди Аллен очень мягкий и милый человек. Джеймс поведал, что с ним по-настоящему можно поговорить только о бейсболе и джазе. По словам актера, когда шли съемки, тогда команда «Чикаго Кабс» играла в плей-офф и поэтому у него с кинорежиссером были темы для бесед.Касательно Дэвида Линча артист сообщил, что в телесериале «Твин Пикс» режиссер давал актерам только те сцены, в которых они были. Иногда он мог даже и не знать, какую сцену будут снимать на следующий день. По словам Белуши, съемки проходили в строжайшей секретности, и поэтому актеру было интересно смотреть сериал. Для Джеймса он оставался загадкой, так как кроме своих сцен артист ничего не знал.