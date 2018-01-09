АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Джеймс Белуши поведал о работе с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем
Джеймс Белуши, являющийся американским актером, поведал о работе с кинорежиссерами Дэвидом Линчем и Вуди Алленом.

Джеймс Белуши поведал о работе с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем

Белуши в программе Larry King Now рассказал, что Вуди Аллен очень мягкий и милый человек. Джеймс поведал, что с ним по-настоящему можно поговорить только о бейсболе и джазе. По словам актера, когда шли съемки, тогда команда «Чикаго Кабс» играла в плей-офф и поэтому у него с кинорежиссером были темы для бесед.

Касательно Дэвида Линча артист сообщил, что в телесериале «Твин Пикс» режиссер давал актерам только те сцены, в которых они были. Иногда он мог даже и не знать, какую сцену будут снимать на следующий день. По словам Белуши, съемки проходили в строжайшей секретности, и поэтому актеру было интересно смотреть сериал. Для Джеймса он оставался загадкой, так как кроме своих сцен артист ничего не знал.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:24
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости