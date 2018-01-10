Учёные: постельное белье нужно стирать не меньше раза в неделю

Человек во время сна выделяет примерно 25 мг пота за час. Он остается в итоге на постельном белье. Вследствие этого бактерии остатков омертвевшего кожного покрова начинают размножаться. Людям каждую неделю требуется сменять простыни, наволочки, очищать их при шестидесяти градусах в стиральной машине. Следует каждое утро также проветривать комнату, для уменьшения влажности помещения. При этом банные полотенца следует стирать каждые 2 дня, кухонные через день.Людям особое внимание нужно уделять душевым кабинкам, мыть их не меньше раза в месяц. Благодаря этому уменьшаются риски проявления плесени и грибка. Коврики в туалете нужно очищать один раз в неделю. Подушки требуется чистить каждые несколько месяцев.