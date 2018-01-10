Алессандра Амбросио ужаснула своей фигурой
Алессандра Амбросио, являющаяся экс-ангелом бельевого бренда, разочаровала своих фанатов своей неухоженной фигурой.
Во время отдыха бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала мишенью папарацци. Они не один раз ловили звезду подиума с обвисшей попой, при этом заметно стареющей. Фанаты стали обвинять Алессандру в применении фотошопа для обычных снимков, так как её фото и работа папарацци очень отличаются.
Также поклонники раскритиковали чувство стиля модели. Фолловерам не нравятся купальники супермодели. Подписчики сказали, что они «безвкусные» и «дешёвые».
Во время отдыха бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала мишенью папарацци. Они не один раз ловили звезду подиума с обвисшей попой, при этом заметно стареющей. Фанаты стали обвинять Алессандру в применении фотошопа для обычных снимков, так как её фото и работа папарацци очень отличаются.
Также поклонники раскритиковали чувство стиля модели. Фолловерам не нравятся купальники супермодели. Подписчики сказали, что они «безвкусные» и «дешёвые».