АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Алессандра Амбросио ужаснула своей фигурой
Алессандра Амбросио, являющаяся экс-ангелом бельевого бренда, разочаровала своих фанатов своей неухоженной фигурой.

Алессандра Амбросио ужаснула своей фигурой

Во время отдыха бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала мишенью папарацци. Они не один раз ловили звезду подиума с обвисшей попой, при этом заметно стареющей. Фанаты стали обвинять Алессандру в применении фотошопа для обычных снимков, так как её фото и работа папарацци очень отличаются.

Также поклонники раскритиковали чувство стиля модели. Фолловерам не нравятся купальники супермодели. Подписчики сказали, что они «безвкусные» и «дешёвые».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хакеры совершили попытку хищения информации про
Актер Антонио Бандерас посетил Русский музей
Дмитрий Медведев утвердил правила перечисления
Знаменитая модель Анастасия Квитко выложила в
Александр Серов признался в изменах с
Наталья Подольская после праздников работает над
Просмотреть все новости