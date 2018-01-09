Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами

На снимке Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы) изображена в совместном бежевом купальнике. На голове артистки завязана высокая гулька, а ее образ дополнили солнцезащитные очки. На публикации исполнительница песен широко улыбается.Фолловеры оценили новую публикацию Глюкозы. Поклонники отметили подкачанные ягодицы Натальи. Нашлись и те юзеры, которые раскритиковали певицу за очередной откровенный снимок. Сама Ионова уже неоднократно отмечала, что она не стесняется обнародовать подобные фото, так как гордится своей фигурой. Данная публикация в течение трёх часов сумела собрать около 30 тысяч лайков и более 300 комментариев.