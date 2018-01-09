АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Глюкоза в данное время отдыхает на Гоа. Певица в рамках Instagram обнародовала публикацию, на которой она запечатлена с оголенными ягодицами.

Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами

На снимке Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы) изображена в совместном бежевом купальнике. На голове артистки завязана высокая гулька, а ее образ дополнили солнцезащитные очки. На публикации исполнительница песен широко улыбается.

Фолловеры оценили новую публикацию Глюкозы. Поклонники отметили подкачанные ягодицы Натальи. Нашлись и те юзеры, которые раскритиковали певицу за очередной откровенный снимок. Сама Ионова уже неоднократно отмечала, что она не стесняется обнародовать подобные фото, так как гордится своей фигурой. Данная публикация в течение трёх часов сумела собрать около 30 тысяч лайков и более 300 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости