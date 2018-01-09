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После видео со скандалом Саймона Марданшина и Нормана Доманского зрители призвали Марго Овсянникову искать менее психованного парня
Марго Овсянникова, строящая отношения с Саймоном Марданшином на "Доме-2", сильно испугалась после ссоры своего парня с новеньким участником телестройки Норманом Доманским, который вывел загорелого атлета из себя и едва не разодрался с ним.

Марго не понимает, зачем Саймон отреагировал так резко. По словам девушки, особых причин для скандала не было - парни просто разговаривали о событиях, произошедших за пределами реалити-шоу.

После видео со скандалом Саймона Марданшина и Нормана Доманского зрители призвали Марго Овсянникову искать менее психованного парня

Зрители также считают, что у Овсянниковой есть повод бояться, так как прежде Марданшин не единожды показывал свой пылкий характер, в связи с чем, как думают некоторые фолловеры, его бывшей возлюбленной Мэри Кулешовой пришлось оставить проект. В Instagram даже стали призывать блондинку бросить психованного молодого человека, потому что в какой-то момент ему захочется напасть и на неё.

После видео со скандалом Саймона Марданшина и Нормана Доманского зрители призвали Марго Овсянникову искать менее психованного парня

И драка Саймона с Норманом, скорее всего, произошла бы, но предотвратить её смогли другие участники "Дома-2", оказавшиеся поблизости во время инцидента.

После видео со скандалом Саймона Марданшина и Нормана Доманского зрители призвали Марго Овсянникову искать менее психованного парня

Марданшин, в свою очередь, не считает, что Овсянниковой стоит беспокоиться из-за произошедшего. Парень уверяет, что ничего страшного не произошло.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:11
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