После видео со скандалом Саймона Марданшина и Нормана Доманского зрители призвали Марго Овсянникову искать менее психованного парня

Марго не понимает, зачем Саймон отреагировал так резко. По словам девушки, особых причин для скандала не было - парни просто разговаривали о событиях, произошедших за пределами реалити-шоу.Зрители также считают, что у Овсянниковой есть повод бояться, так как прежде Марданшин не единожды показывал свой пылкий характер, в связи с чем, как думают некоторые фолловеры, его бывшей возлюбленной Мэри Кулешовой пришлось оставить проект. В Instagram даже стали призывать блондинку бросить психованного молодого человека, потому что в какой-то момент ему захочется напасть и на неё.И драка Саймона с Норманом, скорее всего, произошла бы, но предотвратить её смогли другие участники "Дома-2", оказавшиеся поблизости во время инцидента.Марданшин, в свою очередь, не считает, что Овсянниковой стоит беспокоиться из-за произошедшего. Парень уверяет, что ничего страшного не произошло.