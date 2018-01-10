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Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
Джефф Безос, основатель и руководитель интернет-компании Amazon, официально стал богатейшим человеком в современной истории.

Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории


Его состояние исчисляется суммой в 105 миллиардов 1 миллион долларов, сообщил во вторник, 9 января, телеканал CNN.

Финансовое состояние Безоса повысилось благодаря, в основном, росту стоимости акций компании. Сейчас стоимость одной акции – 1 300 000 долларов.

Напомним, что Amazon, основанная в 1994 году, является самой крупной интернет-площадкой по торговле товарами и услугами.
Начало торговли в интернет положили книги и музыкальные пластинки. А, к примеру, в 2016 году торговый оборот Amazon составил 136 миллиардов долларов.

Джефф Безос обошел в размере своего состояния многолетнего рекордсмена Билла Гейтса, который по последним сведениям агентства Bloomberg располагает 104,4 миллиарда долларов.

Безос на первое место среди мировых богачей вышел в октябре прошлого года. Он владеет газетой Washington Post, компанией Blue Origin, занимающейся разработками в космической сфере.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 08:00
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