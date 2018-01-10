Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

Его состояние исчисляется суммой в 105 миллиардов 1 миллион долларов, сообщил во вторник, 9 января, телеканал CNN.Финансовое состояние Безоса повысилось благодаря, в основном, росту стоимости акций компании. Сейчас стоимость одной акции – 1 300 000 долларов.Напомним, что Amazon, основанная в 1994 году, является самой крупной интернет-площадкой по торговле товарами и услугами.Начало торговли в интернет положили книги и музыкальные пластинки. А, к примеру, в 2016 году торговый оборот Amazon составил 136 миллиардов долларов.Джефф Безос обошел в размере своего состояния многолетнего рекордсмена Билла Гейтса, который по последним сведениям агентства Bloomberg располагает 104,4 миллиарда долларов.Безос на первое место среди мировых богачей вышел в октябре прошлого года. Он владеет газетой Washington Post, компанией Blue Origin, занимающейся разработками в космической сфере.