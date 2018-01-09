Андрей Чуев пожаловался на хейтеров, которые не оставляют его в покое

В периметре Андрей состоял в отношениях с Мариной Африкантовой, которая считается одной из самых популярных участниц "Дома-2". Отношения молодых людей закончились ничем, но мужчина не пал духом, очень быстро отыскав новую пассию, на которой поженился.В настоящее время, когда в России бушуют холода, Андрей и его супруга Виктория Морозова отдыхают в Индии, где круглый год лето. Экс-участник телестройки пожаловался, что хейтеры никак не хотят оставить его в покое, постоянно оскорбляя жену. Ненавистники часто говорят, что девушка довольно-таки страшная, но Андрей с ними совсем не согласен.Чуев позволил себе немного пошутить, сказав, что хейтеры - это люди, наделённые сверхспособностью раскритиковать всё, что их окружает.Также Андрей добавил, что мог бы просто игнорировать хейтеров, если бы не убеждённость в том, что в эту нехорошую когорту некоторые люди могли попасть случайно. Именно для таких время от времени он уделяет минутку-другую, чтобы попытаться образумить.