Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга Гарика Харламова

Совсем недавно Кристина Асмус выложила на своей страничке в социальных сетях свежий снимок с мужем и Тимуром Батрутдиновым – его хорошим другом. А фото звезда подписала так: «Холостяк, Варя из «Интернов» и тракторист из чипсов». Некоторое подписчики подметили, что звезда поступила неуважительно по отношению к мужу и наглым образом его высмеяла. И тут же сказали, что она скорей всего устала от его грубых шуточек и юмор супруга ей совсем не по душе.Но большинство фанатов позитивно отнеслись к ее комментарию, им это показалось смешным, забавным и хорошо подняло настроение. А еще больше можно было прочитать о том, какая они добрая, искренняя и замечательная пара, которая идеально подходит друг другу. И как же все-таки здорово, когда в семье обладают чувством юмора две половинки. А Тимуру посоветовали скорей что-то решать со статусом холостяка и тут же стали предлагать свою помощь в этом сложном деле.