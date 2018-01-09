В Воронежской области мужчина зарезал собутыльника
В Воронежской области двадцать девятого декабря в 19:00, в подъезде девятиэтажного дома жильцы обнаружили убитого тридцатичетырёхлетнего мужчину. Сведения о происшествии, которое случилось в поселке Новая Усмань, предоставлены на официальном сайте МВД РФ.
Представители правоохранительных органов по горячим следам вышли на сорокашестилетнего подозреваемого, который знал погибшего. Мужчина на допросе признал свою вину. По его словам, он в своей квартире распивал спиртные напитки еще с двумя приятелями. Позже между ними возникла ссора, подозреваемый схватил нож и нанес удар оппоненту в область ключицы и шеи.
Раненый мужчина выбежал из квартиры и в подъезде скончался. Орудие преступления полицейские нашли в мусорном баке в двести метрах от дома. Заведено уголовное дело и в данное время идет расследование. Следователи собирают доказательства для передачи документов в суд.
Представители правоохранительных органов по горячим следам вышли на сорокашестилетнего подозреваемого, который знал погибшего. Мужчина на допросе признал свою вину. По его словам, он в своей квартире распивал спиртные напитки еще с двумя приятелями. Позже между ними возникла ссора, подозреваемый схватил нож и нанес удар оппоненту в область ключицы и шеи.
Раненый мужчина выбежал из квартиры и в подъезде скончался. Орудие преступления полицейские нашли в мусорном баке в двести метрах от дома. Заведено уголовное дело и в данное время идет расследование. Следователи собирают доказательства для передачи документов в суд.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 20:22