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В Воронежской области мужчина зарезал собутыльника
В Воронежской области двадцать девятого декабря в 19:00, в подъезде девятиэтажного дома жильцы обнаружили убитого тридцатичетырёхлетнего мужчину. Сведения о происшествии, которое случилось в поселке Новая Усмань, предоставлены на официальном сайте МВД РФ.

В Воронежской области мужчина зарезал собутыльника

Представители правоохранительных органов по горячим следам вышли на сорокашестилетнего подозреваемого, который знал погибшего. Мужчина на допросе признал свою вину. По его словам, он в своей квартире распивал спиртные напитки еще с двумя приятелями. Позже между ними возникла ссора, подозреваемый схватил нож и нанес удар оппоненту в область ключицы и шеи.

Раненый мужчина выбежал из квартиры и в подъезде скончался. Орудие преступления полицейские нашли в мусорном баке в двести метрах от дома. Заведено уголовное дело и в данное время идет расследование. Следователи собирают доказательства для передачи документов в суд.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 20:22
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