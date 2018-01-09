В Воронежской области мужчина зарезал собутыльника

Представители правоохранительных органов по горячим следам вышли на сорокашестилетнего подозреваемого, который знал погибшего. Мужчина на допросе признал свою вину. По его словам, он в своей квартире распивал спиртные напитки еще с двумя приятелями. Позже между ними возникла ссора, подозреваемый схватил нож и нанес удар оппоненту в область ключицы и шеи.Раненый мужчина выбежал из квартиры и в подъезде скончался. Орудие преступления полицейские нашли в мусорном баке в двести метрах от дома. Заведено уголовное дело и в данное время идет расследование. Следователи собирают доказательства для передачи документов в суд.