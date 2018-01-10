Эксперты вычислили майнинг-программу по пересылке дохода в КНДР

Из сообщений сайта компании AlienVault известно, что для добычи криптовалюты использовалось программное обеспечение - Monero. Любую криптовалюту, попавшую в его пользование, он пересылал в базу Университета Пхеньяна, в Северной Корее.Экспертами отмечено про не доступность адреса сервера в настоящее время, что свидетельствует остановку работы программы или необходимость временного использования северокорейского сервера для маскировки настоящего источника приложения.Ранее южнокорейской разведкой уже сообщалось по поводу получения доказательств, о вероятной причастности КНДР к хищению персональной информации примерно 30 тысяч активных пользователей, участников наиболее популярной биржи криптовалют в стране - Bithumb.