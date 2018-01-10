АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Эксперты вычислили майнинг-программу по пересылке дохода в КНДР
Специалистами компании AlienVault, работающими в направлении кибербезопасности, сообщено про обнаружение приложения, устанавливающего на атакованный компьютер программу, которая начинала активно добывать криптовалюту. В результате получения необходимого кода? он успешно перенаправлялся на сервер КНДР.

Из сообщений сайта компании AlienVault известно, что для добычи криптовалюты использовалось программное обеспечение - Monero. Любую криптовалюту, попавшую в его пользование, он пересылал в базу Университета Пхеньяна, в Северной Корее.
Эксперты вычислили майнинг-программу по пересылке дохода в КНДР


Экспертами отмечено про не доступность адреса сервера в настоящее время, что свидетельствует остановку работы программы или необходимость временного использования северокорейского сервера для маскировки настоящего источника приложения.

Ранее южнокорейской разведкой уже сообщалось по поводу получения доказательств, о вероятной причастности КНДР к хищению персональной информации примерно 30 тысяч активных пользователей, участников наиболее популярной биржи криптовалют в стране - Bithumb.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хакеры совершили попытку хищения информации про
Актер Антонио Бандерас посетил Русский музей
Дмитрий Медведев утвердил правила перечисления
Знаменитая модель Анастасия Квитко выложила в
Александр Серов признался в изменах с
Наталья Подольская после праздников работает над
Просмотреть все новости