Эксперты вычислили майнинг-программу по пересылке дохода в КНДР
Специалистами компании AlienVault, работающими в направлении кибербезопасности, сообщено про обнаружение приложения, устанавливающего на атакованный компьютер программу, которая начинала активно добывать криптовалюту. В результате получения необходимого кода? он успешно перенаправлялся на сервер КНДР.
Из сообщений сайта компании AlienVault известно, что для добычи криптовалюты использовалось программное обеспечение - Monero. Любую криптовалюту, попавшую в его пользование, он пересылал в базу Университета Пхеньяна, в Северной Корее.
Экспертами отмечено про не доступность адреса сервера в настоящее время, что свидетельствует остановку работы программы или необходимость временного использования северокорейского сервера для маскировки настоящего источника приложения.
Ранее южнокорейской разведкой уже сообщалось по поводу получения доказательств, о вероятной причастности КНДР к хищению персональной информации примерно 30 тысяч активных пользователей, участников наиболее популярной биржи криптовалют в стране - Bithumb.
Из сообщений сайта компании AlienVault известно, что для добычи криптовалюты использовалось программное обеспечение - Monero. Любую криптовалюту, попавшую в его пользование, он пересылал в базу Университета Пхеньяна, в Северной Корее.
Экспертами отмечено про не доступность адреса сервера в настоящее время, что свидетельствует остановку работы программы или необходимость временного использования северокорейского сервера для маскировки настоящего источника приложения.
Ранее южнокорейской разведкой уже сообщалось по поводу получения доказательств, о вероятной причастности КНДР к хищению персональной информации примерно 30 тысяч активных пользователей, участников наиболее популярной биржи криптовалют в стране - Bithumb.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00