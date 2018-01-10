NASA показали фото заснеженных колец Сатурна
Специалисты NASA опубликовали фото колец Сатурна, которые покрыты льдом. Кадр получили за счёт работы миссии Cassini.
Полупрозрачная вуаль, которую создали микрочастицы замерзшей жидкости, формирует на орбите планеты необычный объект. Научными деятелями отмечается, что небольшая панорама планеты Сатурн захватывает определённый участок кольца А, в поперечнике приблизительно двадцать восемь километров. Наряду с этим можно лицезреть дугу самого Сатурна, облачные вершины, которые пронизаны темными тенями от имеющихся колец.
Данная фотография была сделана в видимом свете с помощью узкоугольной камеры современного космического аппарата Cassini двенадцатого февраля позапрошлого года на удалении 1 200 000 километров от Пана, являющегося спутником планеты Сатурн. Специалистами NASA передаётся что данная миссия была завершена пятнадцатого сентября прошедшего года, когда был разрушен исследовательский зонд.
Полупрозрачная вуаль, которую создали микрочастицы замерзшей жидкости, формирует на орбите планеты необычный объект. Научными деятелями отмечается, что небольшая панорама планеты Сатурн захватывает определённый участок кольца А, в поперечнике приблизительно двадцать восемь километров. Наряду с этим можно лицезреть дугу самого Сатурна, облачные вершины, которые пронизаны темными тенями от имеющихся колец.
Данная фотография была сделана в видимом свете с помощью узкоугольной камеры современного космического аппарата Cassini двенадцатого февраля позапрошлого года на удалении 1 200 000 километров от Пана, являющегося спутником планеты Сатурн. Специалистами NASA передаётся что данная миссия была завершена пятнадцатого сентября прошедшего года, когда был разрушен исследовательский зонд.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00