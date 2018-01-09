Андрей Черкасов посоветовал Сергею Захарьяшу бросить Лилию Четрару
Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов поделился советом с Сергеем Захарьяшем, построившим на периметре отношения с Лилией Четрару, заявив, что будет лучше, если парень расстанется со смазливой молдаванкой.
Как считает Черкасов, за всё время романа с Захарьяшем Четрару так и не смогла узреть в молодом человеке авторитет, в связи с чем, ему стоило бы задуматься над поиском девушки, которая могла бы не только радовать в постели, но и уважать его.
Кроме того, Черкасов уверен, что Захарьяша нельзя назвать романтиком, так как симпатичный и энергичный мужчина делает ставку исключительно на "волшебство", а это не совсем правильно. Андрей предложил Сергею поменять свой подход к отношениям с девушками.
Ранее появились слухи, что Захарьяш и Четрару покинули "Дом-2". Эта новость может подтвердиться в ближайшем эфире на канале ТНТ.
Как считает Черкасов, за всё время романа с Захарьяшем Четрару так и не смогла узреть в молодом человеке авторитет, в связи с чем, ему стоило бы задуматься над поиском девушки, которая могла бы не только радовать в постели, но и уважать его.
Кроме того, Черкасов уверен, что Захарьяша нельзя назвать романтиком, так как симпатичный и энергичный мужчина делает ставку исключительно на "волшебство", а это не совсем правильно. Андрей предложил Сергею поменять свой подход к отношениям с девушками.
«Захарьяш делает ставку на "волшебство" и начинает свои романы с постели. Он не ухаживает за девушками, а просто соблазняет. Неверно строить отношения только на интиме, так далеко не уедешь. Ведь есть еще психологическая совместимость и духовная близость", - объяснил Черкасов.
Ранее появились слухи, что Захарьяш и Четрару покинули "Дом-2". Эта новость может подтвердиться в ближайшем эфире на канале ТНТ.