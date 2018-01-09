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В Лас-Вегасе умерла 20-летняя порнозвезда Оливия Нова
Молодая звезда порнокино 20-летняя Оливия Нова найдена мертвой в своем доме в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе умерла 20-летняя порнозвезда Оливия Нова


О смерти молодой девушки сообщили в агентстве моделей, где она раньше работала. Как там вспоминают об Оливии, она была прекрасной, отзывчивой и веселой девушкой.

Порнозвезда во «взрослом» кино трудилась с 2017 года, до этого же с 12 лет была моделью. В августе в беседе с журналистами она делилась своими планами на будущее: собиралась в скором времени окончить образование и поучаствовать в каком-то крупном некоммерческом проекте.

О причинах смерти молодой девушки пока никакой подтвержденной информации нет.

Оливия стала четвертой известной в своем кругу порноактрисой, умершей за последнее короткое время.
Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:30
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