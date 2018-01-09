В Лас-Вегасе умерла 20-летняя порнозвезда Оливия Нова

О смерти молодой девушки сообщили в агентстве моделей, где она раньше работала. Как там вспоминают об Оливии, она была прекрасной, отзывчивой и веселой девушкой.Порнозвезда во «взрослом» кино трудилась с 2017 года, до этого же с 12 лет была моделью. В августе в беседе с журналистами она делилась своими планами на будущее: собиралась в скором времени окончить образование и поучаствовать в каком-то крупном некоммерческом проекте.О причинах смерти молодой девушки пока никакой подтвержденной информации нет.Оливия стала четвертой известной в своем кругу порноактрисой, умершей за последнее короткое время.