В Лас-Вегасе умерла 20-летняя порнозвезда Оливия Нова
Молодая звезда порнокино 20-летняя Оливия Нова найдена мертвой в своем доме в Лас-Вегасе.
О смерти молодой девушки сообщили в агентстве моделей, где она раньше работала. Как там вспоминают об Оливии, она была прекрасной, отзывчивой и веселой девушкой.
Порнозвезда во «взрослом» кино трудилась с 2017 года, до этого же с 12 лет была моделью. В августе в беседе с журналистами она делилась своими планами на будущее: собиралась в скором времени окончить образование и поучаствовать в каком-то крупном некоммерческом проекте.
О причинах смерти молодой девушки пока никакой подтвержденной информации нет.
Оливия стала четвертой известной в своем кругу порноактрисой, умершей за последнее короткое время.
О смерти молодой девушки сообщили в агентстве моделей, где она раньше работала. Как там вспоминают об Оливии, она была прекрасной, отзывчивой и веселой девушкой.
Порнозвезда во «взрослом» кино трудилась с 2017 года, до этого же с 12 лет была моделью. В августе в беседе с журналистами она делилась своими планами на будущее: собиралась в скором времени окончить образование и поучаствовать в каком-то крупном некоммерческом проекте.
О причинах смерти молодой девушки пока никакой подтвержденной информации нет.
Оливия стала четвертой известной в своем кругу порноактрисой, умершей за последнее короткое время.
Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:30