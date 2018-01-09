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Николай Караченцов в коме увидел райские просторы
Николай Караченцов, являющийся известным отечественным актёром, сейчас борется с осложнениями, которые вызваны онкологией. Артист рассказал жене, что находясь в коме, он увидел рай.

Николай Караченцов в коме увидел райские просторы

Людмила Поргина, являющаяся женой Николая Караченцова, рассказала общественности обо всех тягостях борьбы с раком. С онкологическим заболеванием её супруг борется уже более чем двенадцать лет. Людмила сказала, что однажды Николай, проснувшись, заметил, что очень боится смотреть в будущее. Супруга Караченцова напомнила мужу, что ранее, будучи в коме, он увидел рай, и поэтому она заверила его, что впереди ее партнера ждёт вечная жизнь.

Поргина также уверила всех фанатов Николая, что они даже не собираются сдаваться и будут продолжать бороться со страшным недугом, потому что её супруг очень хочет увидеть внуков. Людмила рассказала, что с актером ежедневно занимается персональный тренер, который помогает в реабилитации Караченцова.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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