Николай Караченцов в коме увидел райские просторы

Людмила Поргина, являющаяся женой Николая Караченцова, рассказала общественности обо всех тягостях борьбы с раком. С онкологическим заболеванием её супруг борется уже более чем двенадцать лет. Людмила сказала, что однажды Николай, проснувшись, заметил, что очень боится смотреть в будущее. Супруга Караченцова напомнила мужу, что ранее, будучи в коме, он увидел рай, и поэтому она заверила его, что впереди ее партнера ждёт вечная жизнь.Поргина также уверила всех фанатов Николая, что они даже не собираются сдаваться и будут продолжать бороться со страшным недугом, потому что её супруг очень хочет увидеть внуков. Людмила рассказала, что с актером ежедневно занимается персональный тренер, который помогает в реабилитации Караченцова.