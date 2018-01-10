Корпорация Google объединила платежные системы в единую Google Pay

Всё сделали для рядовых пользователей. Вследствие этого функционал системы оставили прежним. По большому счёту юзеры не любят изменений, в ходе чего приходится получать в обществе новые навыки. Это вызывает возмущение. Реакция людей потом меняется, если модернизация является более удобной в сравнении с прежним сервисом. Программистами Google принято решение не рисковать, оставив функционал системы прежним.Осуществлять покупки в интернете теперь становиться более безопасно и комфортно. Сведения про платежи сохраняются в данном случае в Google-аккаунтах. Информация касательно приобретений будет доступна в известном браузере Chrome, на YouTube, в Android-приложениях, а также прочих сервисах.