АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чрезмерное использование земных ресурсов может привести к исчезновению привычных человеческих вещей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Корпорация Google объединила платежные системы в единую Google Pay
Технологическим гигантом Google уничтожены платежные сервисы Google Wallet и Android Pay. Их объединили в единую структуру Google Pay. Этот сервис доступен для потенциальных владельцев гаджетов с операционкой Android.

Корпорация Google объединила платежные системы в единую Google Pay

Всё сделали для рядовых пользователей. Вследствие этого функционал системы оставили прежним. По большому счёту юзеры не любят изменений, в ходе чего приходится получать в обществе новые навыки. Это вызывает возмущение. Реакция людей потом меняется, если модернизация является более удобной в сравнении с прежним сервисом. Программистами Google принято решение не рисковать, оставив функционал системы прежним.

Осуществлять покупки в интернете теперь становиться более безопасно и комфортно. Сведения про платежи сохраняются в данном случае в Google-аккаунтах. Информация касательно приобретений будет доступна в известном браузере Chrome, на YouTube, в Android-приложениях, а также прочих сервисах.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хакеры совершили попытку хищения информации про
Актер Антонио Бандерас посетил Русский музей
Дмитрий Медведев утвердил правила перечисления
Знаменитая модель Анастасия Квитко выложила в
Александр Серов признался в изменах с
Наталья Подольская после праздников работает над
Просмотреть все новости