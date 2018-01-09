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Ксения Бородина требует от старшей дочери высоких результатов в учебе и спорте
Телеведущая Ксения Бородина требует высоких результатов от своей старшей дочери Маруси в учёбе и спорте, и девочка свою родительницу пока не разочаровывает.

В своём Instagram звезда телешоу "Дом-2" рассказала, что для её наследницы заканчиваются новогодние каникулы, вслед за чем снова начнётся утомительная учёба, сопряжённые с тренировками в зале.

Ксения Бородина требует от старшей дочери высоких результатов в учебе и спорте

"В прошлом году, кстати, в России поставлен рекорд по количеству школьников, получивших по ЕГЭ максимальные 300 баллов! Чтобы таких результатов добиться, нужна командная работа учеников и учителей", - написала Ксения.

8-летней Марусе же пока далеко до ЕГЭ, но годы летят быстро. А пока звездная мама поставила перед девочкой и без того высокие цели как в учебе, так и в спорте.

Известно, что Маруся в школе учится на "отлично", кроме того, активно занимается художественной гимнастикой и уже имеет определённые успехи. Не так давно Бородина рассказывала в Instagram, что девочка заняла второе место на соревнованиях. Телеведущая надеется, что в будущем Мару будет занимать только первые места в самых крупных состязаниях международного масштаба.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:24
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