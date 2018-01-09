Ксения Бородина требует от старшей дочери высоких результатов в учебе и спорте

"В прошлом году, кстати, в России поставлен рекорд по количеству школьников, получивших по ЕГЭ максимальные 300 баллов! Чтобы таких результатов добиться, нужна командная работа учеников и учителей", - написала Ксения.

В своём Instagram звезда телешоу "Дом-2" рассказала, что для её наследницы заканчиваются новогодние каникулы, вслед за чем снова начнётся утомительная учёба, сопряжённые с тренировками в зале.8-летней Марусе же пока далеко до ЕГЭ, но годы летят быстро. А пока звездная мама поставила перед девочкой и без того высокие цели как в учебе, так и в спорте.Известно, что Маруся в школе учится на "отлично", кроме того, активно занимается художественной гимнастикой и уже имеет определённые успехи. Не так давно Бородина рассказывала в Instagram, что девочка заняла второе место на соревнованиях. Телеведущая надеется, что в будущем Мару будет занимать только первые места в самых крупных состязаниях международного масштаба.